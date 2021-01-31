«Динамо-Уралочка» проиграла «Югре» в заключительном матче 4 тура ХХIX чемпионата России

Златоустовским ватерполисткам до победы не хватило всего одного мяча

Сегодня, 31 января, в Ханты-Мансийске завершился ХХIX чемпионат России по водному поло среди женских команд, Суперлига, 4 тур. Команда из Златоуста «Динамо-Уралочка» в заключительном матче проиграла ватерполисткам из команды «Югра» со счетом 13:14.

Первый период завершился победой «Югры» со счетом 5:2. В втором периоде команды забросили одинаковое количество мячей — счет 3:3. В третьем периоде победу вновь одержали ватерполистки из Ханты-Мансийска со счетом 4:3. Вся надежда у южноуральских спортсменок была на четвертый период, и они забросили 5 мячей, тогда как их соперницы всего 2. Но одержать победу «Динамо-Уралочке» все же не удалось — итоговый счет составил 13:14.

Среди участниц команды «Динамо-Уралочка» отличились: Анастасия Панфилова, забросившая 3 мяча, Мария Берснева, Эльвина Каримова, Екатерина Зеленцова и Елизавета Заплатина, забросившие по 2 мяча, а также Евгения Головина и Юлия Лаптева, которые забросили по одному мячу.

Напомним, накануне златоустовские спортсменки победили в игре с командой «Спартак-Волгоград» со счетом 17:10. В пятницу, 29 января, волгоградские ватерполистки одержали победу над спортсменками «Югры». Таким образом, в 4 туре ХХIX чемпионата России по водному поло все команды-участники выиграли по одному разу.