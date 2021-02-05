«Динамо-Уралочка» одержало первую победу в ватерпольной Евролиге

Спортсменки из Златоуста разгромили команду «Сант-Андреу» из Испании

Команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста одержала первую победу в ватерпольном Еврокубке. Южноуральские спортсменки в первом матче Евролиги не оставили шансов клубу «Сант-Андреу» из Испании. Встреча закончилась разгромом команды с Пиренейского полуострова 23-5.



«Счет по периодам 6-1, 5-0, 7-2, 5-2. Пять мячей забила Анастасия Панфилова, по четыре на счету Марии Берсневой и Юлии Лаптевой, Эльвина Каримова отметилась двумя голами. Впереди у „Динамо-Уралочки“ еще три матча, особенно сложными обещают быть игры с Обладателем Кубка Европейских чемпионов итальянским „Орризонте“ и венгерским УВСЕ»,— рассказали ИА «Первое областное» представители команды из Златоуста.

Отметим, квалификационный раунд Евролиги проходит в Будапеште. Всего в группе у «Динамо-Уралочки» пять команд, а в следующий раунд выйдут два клуба.