«Динамо-Уралочка» одержала две победы на чемпионате России

В воскресенье команде предстоит третий, заключительный матч третьего тура

В Златоусте Челябинской области проходит 3-й тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» за два дня соревнований не потерпели ни одного поражения. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Чемпионат проходит с 21 по 24 января в спортивно-оздоровительном центре «Уралочка». Участие принимают шесть сильнейших российских команд, среди которых и «Динамо-Уралочка». В первый день соревнований южноуральские спортсменки одержали победу над московским «СКИФом» — игра завершилась со счетом 15:13. Сегодня девушки сыграли с питерской «Дианой» и одержали уже более уверенную победу — итоговый счет 33:13.

«Поздравляю девушек из „Динамо-Уралочки“ и ее тренерский штаб с важными и уверенными победами. Приятно, что в составе нашей команды есть уже как опытные игроки, так и талантливая молодежь. Таким образом сохраняется преемственность поколений и перспективы команды»,— отметил исполняющий обязанности Министра спорта Челябинской области Максим Соколов, присутствовавший на сегодняшнем матче.

24 января состоится заключительный матч 3-го тура, в котором спортсменки «Динамо-Уралочки» вновь сразятся со «СКИФом». Возможно, в сезоне 2020/2021 девушки смогут взять золото соревнований: годом ранее команда стала серебряным призером чемпионата России.