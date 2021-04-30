«Динамо-Уралочка» начинает борьбу за чемпионство Евролиги

В полуфинале команда из Златоуста сыграет с венгерским «Дунайварошем»

«Динамо-Уралочка» из Златоуста начинает поход за чемпионством ватерпольной Евролиги. Игры за право называться сильнейшим клубом Европы пройдут в Будапеште. В пятницу, 30 апреля, команда Михаила Накорякова сыграет против «Дунайвароша» из Венгрии. Победа в этом матче гарантирует южноуральской команде выход в финал.



«Другую пару составили „Олимпиакос“ и УВСЕ. Победители этих полуфиналов разыграют главный трофей — Кубок европейских чемпионов. Настрой у ватерполисток Златоуста самый боевой. Они уже завоевали медали чемпионата России и теперь поборются за европейские награды»,— рассказали ИА «Первое областное» представители команды из Златоуста.

Встреча против «Дунайвароша» состоится в 17:45 по южноуральскому времени. Посмотреть игру можно будет на официальном сайте Европейской лиги плавания. Жители Златоуста смогут поддержать команду вместе. Для этого в спортивно-оздоровительном центре «Уралочка» будет организован совместный просмотр игры.

Добавим, в пятницу, 30 апреля, в 18:00 телеканал ОТВ покажет фильм «Уралочка. История побед», который расскажет о становлении клуба.