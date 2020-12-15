«Динамо-Метар» в четырёх сетах уступило краснодарскому «Динамо»

По ходу встречи челябинские волейболистки смогли взять только одну партию.

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска потерпел поражения в Краснодаре. На гостевом поле южноуральский коллектив уступил местному «Динамо» со счётом 1:3.



По ходу игры челябинки смогли взять лишь один сет — второй, его волейболистки «Динамо-Метар» выиграли со счётом 25:23. В первой, третьей и четвёртой партии они уступили 22:25, 18:25 и 20:25. При этом по ходу выигрышной партии южноуральская команда проигрывала 15:17, но после тайм-аута взяла пять очков подряд. Как отметил главный тренер команды Захар Пилипенко, во время паузы он «сказал своим подопечным играть в свой волейбол». Также наставник «Динамо-Метар» высказал своё мнение о том, что не получилось в матче.

«Не получилась игра у первых темпов, когда в прошлом туре они показывали очень хороший результат, в этот они не показали тот результат, которого мы ожидали. Но порадовали края. И наличие собственных ошибок в первую очередь», — отметил Захар Пелипенко.

Добавим, лучшим игроком в составе челябинской команды стала Андреа Ранхель. На её счету — 19 очков, 17 атак, одна подача и один блок. Добавим, после матча с краснодарской командой «Динамо-Метар» занимает 11-ю строчку в чемпионате России. Свой следующий матч коллектив из Челябинска проведёт в пятницу, 18 декабря. Соперником «Динамо-Метар» станет ВК «Липецк».