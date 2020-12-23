«Динамо-Метар» проиграло в гостях нижегородской «Спарте»

Челябинские волейболистки потерпели третье поражение подряд

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска потерпел третье поражение подряд. В гостях команда Захара Пилипенко уступила «Спарте» из Нижнего Новгорода — 2:3. По ходу встречи челябинки взяли два последних сета, но не смогли довести матч до победы на тай-брейке.

Лучшим игроком матча в составе «Динамо-Метар» была признана Андреа Ранхель. Нападающая набрала 27 оков. Всего в активе челябинской команды 103 балла, 44% атак, семь эйсов и 57% приемов.

«Мы не справились с первыми двумя партиями, где допустили максимальное количество ошибок, почти в два раза больше, чем „Спарта“. Потом собрались, третью и четвертую выиграли, но нужно с первого мяча начинать принимать и меньше ошибаться, чем соперник»,— резюмировал встречу главный тренер «Динамо-Метар» Захар Пилипенко.

Это поражение стало для челябинских волейболисток третьим подряд. Свой следующий матч «Динамо-Метар» проведет на домашней площадке. 27 декабря в 18:00 южноуральские волейболистки примут «Ленинградку» из Санкт-Петербурга.