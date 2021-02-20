«Динамо-Метар» потерпело шестое поражение подряд

В гостях челябинки уступили калининградскому «Локомотиву»

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» из Челябинска потерпел шестое поражение подряд. Челябинки в Калининграде уступили местному «Локомотиву». Игра, проходившая вечером в пятницу, 19 февраля, закончилась с сухим счетом 0:3 в пользу хозяев.



По ходу игры волейболистки «Метара» ни разу не взяли больше 16 очков. Первый сет закончился победой «Локомотива» — 25:15, во втором отрезке волейболистки из Калининграда были сильнее — 25:13. Третий, и последний сет матча завершился со счетом 25:16 в пользу хозяек паркета.

Отметим, это поражение стало для челябинских волейболисток шестым подряд. В 2021 году «Динамо-Метар» выиграло лишь один раз. В следующий раз челябинки выйдут на паркет в среду, 24 февраля. В гостях они сыграют с командой «Уралочка-НТМК» из Свердловской области.