«Динамо-Метар» потерпело пятое поражение подряд

В гостях челябинки уступили «Тулице»

Второе поражение подряд потерпела женская волейбольная команда «Динамо-Метар». В гостях челябинки уступили «Тулице». Игра прошла в субботу, 6 февраля, и завершилась с общим счетом 3:0 в пользу хозяев.



Самым результативным игроком «Динамо-Метар» стала Андреа Ранхель, записавшая на свой счет 26 очков. Всего в активе челябинок 67 набранных баллов, восемь блоков, четыре эйса и 53% на приеме. Как отметил главный тренер южноуральской команды Захар Пилипенко, команду подвели собственные ошибки, а также она не справилась с атакой «Тулицы».

«У нас на протяжении нескольких игр не хватает в первую очередь именно психологии в концовках. Мы делаем какие-то невынужденные ошибки, ошибаемся на подаче, подаем в либеро, скидываем в сетку. Ну и в концовках часто стали не принимать. Опять же психология»,— сказал Захар Пилипенко.

Поражение от «Тулицы» стало для «Динамо-Метар» пятым подряд. Последний раз волейболистки побеждали 4 января. В турнирной таблице волейбольной Суперлиги южноуральская команда занимает последнее, 14-е место. Следующий матч «Динамо-Метар» проведет 21 февраля в гостях против «Локомотива».