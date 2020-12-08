«Динамо-Метар» одержало вторую победу подряд

Челябинки «всухую» обыграли команду «Тулица».

Волейбольная команда «Динамо-Метар» из Челябинска всухую обыграла «Тулицу» из Тульской области. Перенесённая встреча девятого тура женской Суперлиги прошла сегодня, 8 декабря, в Челябинске и закончилась победой южноуральской команды 3:0.



По ходу игры челябинские волейболистки не отдали ни одного сета своим тульским соперницам. Два из трёх игровых отрезков — первый и третий, закончились победой «Динамо-Метар» 25:18. Во втором сете челябинки также одержали верх, но со счётом 25:20. Отметим, что эта победа стала для волейболисток «Динамо-Метар» второй подряд. Напомним, в минувшую субботу, 5 декабря, они со счётом 3:2 обыграли команду «Протон».

В настоящий момент южноуральская команда находится на 11-й строчке в сводной таблице женской Суперлиги. В активе «Динамо-Метар» — восемь очков в десяти сыгранных встречах. Отметим, свой следующий матч челябинские волейболистки проведут в гостях. В понедельник, 14 декабря «Динамо-Метар» встретится с «Динамо» из Краснодара.