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Челябинские гандболисты закроют спортивный год встречей с лучшей командой страны

Челябинские гандболисты закроют спортивный год встречей с лучшей командой страны
гандбол , спорт , Динамо
16.12.2016 09:53:19

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21 Декабря 2016, 18:30

В рамках Кубка России «Динамо-Челябинск» примет «Чеховских медведей».

Гандболисты «Динамо-Челябинск» сразятся завтра с командой «Чеховские медведи». Встреча пройдет в рамках ¼ Кубка России. Поболеть за челябинцев и насладиться игрой можно будет в субботу в СК «Полет».

Завтра в Челябинске гандболисты из «Динамо» сыграют завершающий этот год матч. В ¼ Кубка России южноуральцы сойдутся с лучшей командой страны последних 15 лет — в гости пожалуют «Чеховские медведи». Подмосковные гандболисты являются безусловным фаворитом не только данной встречи, но и всего турнира. На челябинцев не будет давить ответственность за результат, а победа станет невероятным подарком для себя и всех болельщиков.

— Команда из Подмосковья — безусловный претендент на победу. Отличаясь более сильным и сбалансированным составом, на сегодняшний день они лидируют в турнирной таблице Чемпионата России. Но в последние два месяца и «Динамо» прибавляют от игры к игре. В частности, в рамках розыгрыша кубка, еще вчерашние школьники в 1/8 смогли обыграть более сильного соперника, команду «Пермские Медведи». Главный тренер челябинцев Руслан Сафиуллин считает, что будет крайне сложно, но задача только одна — победа,— рассказал сайту «Первый областной» замдиректора МБУ гандбольный клуб «Динамо-Челябинск».

Игра начнется в 16:00 в спортивном комплексе «Полет», расположенном на улице Лесопарковая. Поддержать челябинскую команду и насладиться противостоянием с лучшими гандболистами страны могут все желающие.

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