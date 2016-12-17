Челябинские гандболисты закроют спортивный год встречей с лучшей командой страны

В рамках Кубка России
«Динамо-Челябинск» примет «Чеховских медведей».
Гандболисты
Завтра в Челябинске гандболисты из «Динамо» сыграют завершающий этот год матч. В ¼ Кубка России южноуральцы сойдутся с лучшей командой страны последних 15 лет — в гости пожалуют «Чеховские медведи». Подмосковные гандболисты являются безусловным фаворитом не только данной встречи, но и всего турнира. На челябинцев не будет давить ответственность за результат, а победа станет невероятным подарком для себя и всех болельщиков.
— Команда из Подмосковья — безусловный претендент на победу. Отличаясь более сильным и сбалансированным составом, на сегодняшний день они лидируют в турнирной таблице Чемпионата России. Но в последние два месяца и «Динамо» прибавляют от игры к игре. В частности, в рамках розыгрыша кубка, еще вчерашние школьники в 1/8 смогли обыграть более сильного соперника, команду «Пермские Медведи». Главный тренер челябинцев Руслан Сафиуллин считает, что будет крайне сложно, но задача только одна — победа,— рассказал сайту «Первый областной» замдиректора МБУ гандбольный клуб «Динамо-Челябинск».
Игра начнется в 16:00 в спортивном комплексе «Полет», расположенном на улице Лесопарковая. Поддержать челябинскую команду и насладиться противостоянием с лучшими гандболистами страны могут все желающие.