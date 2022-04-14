Динамика развития хоккейного клуба «Трактор» будет сохранена

Губернатор пообещал оказывать дальнейшую поддержку челябинской команде

Глава региона, президент ХК «Трактор», встретился с руководством, тренерским штабом и хоккеистами челябинской команды. Алексей Текслер поблагодарил клуб за успешно проведенный сезон, пообещав оказывать дальнейшую всестороннюю поддержку для того, чтобы команда продолжала свою динамику развития, сообщают в пресс-службе правительства региона.

В нынешнем сезоне челябинский «Трактор» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед магнитогорскому «Металлургу» (1-4), став бронзовым призером чемпионата КХЛ. По словам Алексея Текслера, сезон-2021/2022 стал одним из самых ярких и успешных в истории команды.

«Хочу сказать вам большое спасибо за прошедший сезон. Он, без сомнения, надолго останется в памяти болельщиков „Трактора“, нисколько в этом не сомневаюсь. Динамичный подъем говорит о том, что мы системно работаем над тем, чтобы делать команду лучше и лучше. Считаю, что клуб по максимуму постарался выполнить все основные задачи на сезон. Еще раз от себя лично и от всех болельщиков благодарю команду за тот душевный подъем, который Челябинская область, болельщики челябинского „Трактора“ испытали, наблюдая за вашей яркой и самоотверженной игрой», — отметил глава региона.

Алексей Текслер пообещал, что власти и дальше продолжат создавать для команды необходимые условия, а также особое внимание будут уделять развитию детского хоккея и инфраструктуры для него.

«В этом году мы запустим региональный Центр олимпийской подготовки по хоккею. Это новая база для детской школы „Трактор“. Ребята со всей области смогут на постоянной основе жить, тренироваться, ходить в соседнюю школу. Это даст новый импульс для развития детского хоккея в Челябинской области», — добавил президент ХК «Трактор».

В свою очередь генеральный директор клуба Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин поблагодарили губернатора за поддержку, которую оказывают ХК «Трактор».

«Стабильность очень важна, именно она является залогом командных успехов. В этом году мы высоко задали планку спортивных результатов и завоевали бронзовые медали чемпионата КХЛ. Это седьмые медали за всю 75-летнюю историю команды. Конечно, сделали определенный уверенный шаг по сравнению с прошлым сезоном. Именно эта положительная динамика позволяет нам рассчитывать на более успешное выступление в следующем году. Мы все знаем цель, к ней идем, уверен, она будет достигнута», — от лица клуба поблагодарил губернатора за поддержку генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

Отметим, что в битве за главный трофей КХЛ продолжает борьбу другой южноуральский клуб — магнитогорский «Металлург». В финале Кубка Гагарина подопечные Ильи Воробьева встретятся с победителем противостояния СКА — ЦСКА. Соперник «Магнитки» по финалу определится сегодня после того, как два армейских клуба проведут седьмой, решающий, матч в серии.