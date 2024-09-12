Дина Гизатулина выиграла золотую медаль на Всемирных играх кочевников

Спортсменка из Кунашака победила в состязаниях по борьбе алыш

На Всемирных играх кочевников в Астане отличилась спортсменка из Кунашака Дина Гизатулина. Она выиграла состязания по борьбе алыш, завоевав золотую медаль в весовой категории до 75 кг. Это уже вторая награда южноуральской спортсменки. Ранее она стала бронзовым призером в соревнованиях по борьбе куреш, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Успешно выступает на соревнованиях сборная России. На данный момент спортсмены завоевали 37 медалей (9 золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых) и занимают третье место по общему числу наград. Лидируют хозяева Всемирных игр кочевников — сборная Казахстана (69 медалей), на втором месте идут представители Киргизии (38 медалей).

Вчера, 11 сентября, золотую медаль для сборной России завоевала уроженка Кунашака Дина Гизатулина. Она выиграла состязания по борьбе алыш. В финальном поединке южноуральская спортсменка оказалась сильнее хозяйки соревнований из Казахстана.

Всемирные игры кочевников. Астана. Борьба алыш. Женщины, весовая категория до 75 кг:

1. Дина Гизатулина (Россия).

2. Перизат Жакыпбекова (Казахстан).

3. Батсетдег Цогочир (Монголия).

3. Сахана Алмамадова (Азербайджан).

«Алыш схож с борьбой на поясах. Мне комфортно было здесь выступать. Встречи отличаются по времени, нет короткого захвата при отсутствии оценок. А еще оцениваются броски, после которых соперник опускается на колени», — рассказала автору строк Дина Гизатулина.

Южноуральская спортсменка также отметила высокий уровень организации соревнований. Масштабное мероприятие она назвала Олимпиадой национальных видов спорта. Отметим, что это уже вторая награда для Дины Гизатулиной с соревнований в Астане. Ранее она завоевала бронзовую медаль в борьбе казахов куреш.

Всемирные игры кочевников проходят в пятый раз, первые соревнования состоялись в 2014 году в Киргизии. В основу состязаний входят соревнования по этническим видам спорта. В основном это народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. В Играх в Астане принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 79 стран. Соревнования проходят по 21 виду спорта и завершатся 13 сентября.