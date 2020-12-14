Дина Гизатулина стала чемпионкой мира по борьбе на поясах

На соревнованиях спортсменка одержала три досрочные победы.

Спортсменка из Кунашакского района Дина Гизатулина стала чемпионкой мира по борьбе на поясах. Соревнования, на которых южноуральская спортсменка в третий раз подряд завоевала почётный титул, проходили в Казани. 20-летняя представительница Челябинской области, тренирующаяся под руководством Мориса Юсупова и Александра Галактионова, одержала три победы над соперницами из Узбекистана, России и Кыргызстана.



«Очень довольна своим результатом. К данному старту готовились на сборах в Подмосковье. Рада, что этот трудный год закончился победой»,— отметила чемпионка мира по борьбе на поясах Дина Гизатулина.

Отметим, что теперь Дина Гизатулина выполнила условия для присвоения ей почетного звания мастера международного класса. Как отметил её наставник Морис Юсупов сейчас перед спортсменкой стоит задача залечить старые травмы и готовиться к 2021 году.

Напомним, в октябре этого года Дина Гизатулина записала в свой актив ещё одну награду. Девушка в третий раз стала чемпионкой страны в борьбе на поясах. Также 20-летняя спортсменка завоевала «золото» в состязаниях по дзюдо на седьмой Всероссийской Универсиаде.