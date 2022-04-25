Девять южноуральцев завоевали медали первенства России по тайскому боксу

Александр Быковских и Никита Филинских стали победителями соревнований

В Нижнем Новгороде завершилось первенство России по тайскому боксу среди юниоров. Успешно в соревнованиях выступила сборная Челябинской области, в активе которой девять медалей различного достоинства. Победителями соревнований стали Александр Быковских и Никита Филинских из Челябинска, сообщает региональная Федерация тайского бокса.

Южноуральские тайбоксеры на юниорском первенстве России завоевали девять медалей — 2 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых наград. В категории 12—13 лет победителями турнира стали Александр Быковских (весовая категория до 67 кг, тренер Д. Тябин) и Никита Филинских (до 60 кг, тренер Н. Шумков).

Серебряная медаль — в активе Дарьи Халдиной (12—13 лет, 52 кг). Бронза на счету Ангелины Валеевой (10—11 лет, 30 кг), Ники Низамовой (12—13 лет, 44 кг), Валерии Левертовой (14—15 лет, 42 кг), Виктории Федюхиной (14—15 лет, 54 кг), Глеба Безбородько (12—13 лет, 63,5 кг) и Ивана Лосева (14—15 лет, 71 кг).