Девять призовых мест завоевали челябинские танцоры на соревнованиях в Верхней Пышме

Также южноуральцы отличились на стартах в Москве и Ялте.

Танцоры челябинской спортивной школы «Вероника» показали мастерство в трёх соревнованиях. Самыми успешными стартами, как рассказали сайту «Первый областной» в Управлении физической культуры и спорта Челябинска, стал «Кубок Медной столицы», проходивший в Верхней Пышме. На нём танцорам с Южного Урала удалось завоевать девять призовых мест.



«5 и 6 декабря в Верхней Пышме прошёл „Кубок Медной столицы 2020“. Это российские соревнования категории А, где челябинские танцоры смогли завоевать 9 призовых мест. В это же время в Ялте на открытых республиканских соревнованиях „Крымская жемчужина“ столицу Южного Урала представляли Верахин Дмитрий и Степанова Ольга. Они заняли 11 место в категории „Молодежь. Европейская программа“», — рассказали в Управлении физической культуры и спорта Челябинска.

Ещё одно соревнование, в котором приняли участие челябинские танцоры, — «Московия». Это мероприятие категории А прошло в столице России. Танцоры «Вероники» заняли 11 место из 106 пар. Отличились Сергей Телицын и Мария Кузьмичёва, выступавшие в категории «RS Юниоры 2. Латиноамериканская программа».