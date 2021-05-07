Девять медалей завоевали южноуральские кикбоксеры на всероссийских турнирах

Во Дворце спорта «Юность» стартовали полуфинальные и финальные поединки первенства и чемпионата страны

В пятницу, 7 мая, в челябинском Дворце спорта «Юность» стартовали полуфинальные и финальные поединки в разных разделах первенства страны по кикбоксингу. Спортсмены Челябинской области завоевали 9 наград различного достоинства.

Воспитанницы Детско-юношеского центра единоборств Дарья Панова и Дарья Пронина стали серебряными призерами, Александра Милованкина завоевала золотую медаль в категории девушек 11—12 лет. Второе свое золото на турнире получила Анастасия Букина. Спортсменка из челябинского спортклуба «Звезда» уверенно победила в поинтфайтинге.

Две медали завоевала также спортсменка из СШОР «Конас» Елизавета Пастухова — серебро в лайт-контакте и бронзу — в поинтфайтинге, сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области. На прошлой неделе Анастасия Пастухова успешно выступила на всероссийском турнире по тхэквондо ГТФ. Это не помешало ей достойно выступить на домашнем первенстве России по кикбоксингу.

«Турнир проходит на высочайшем уровне, много сильных соперников, в каждом разделе жесткая конкуренция. Поэтому вдвойне приятно, что наши южноуральские спортсменки сумели завоевать медали», — отметил Альберт Хасанов.

Бронзу в лайт-контакте завоевала также воспитанница «Конаса» Полина Деулина. Еще одна бронзовая медаль — на счету Вениамина Лебедева среди юношей 15—16 лет в фулл-контакте с лоу-киком.