Девушки из Еткульского района выиграли финал «Золотого колоса» по мини‑лапте

Решающие матчи областной летней сельской спартакиады прошли в Кусе

Женская команда из Еткульского района одержала победу на турнире по мини-лапте в рамках сельских летних спортивных игр «Золотой колос». Решающие матчи областной спартакиады прошли в Кусе. В них встретились шесть сильнейших команд региона. Второе и третье место заняли представители Агаповского и Аргаяшского районов, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В финальном турнире встретились шесть команд из Агаповского, Красноармейского, Сосновского, Аргаяшского, Еткульского и Кусинского районов. Они добились этого права благодаря успешному выступлению на зональных этапах соревнований. Кроме того, без отбора приняли участие в финальном турнире хозяйки соревнований из Кусинского района, а также победители «Золотого колоса» — 2024 — представители Еткульского района.

Действующие чемпионки вновь показали мастер-класс соперницам, выиграв состязания. Девушки из Еткульского района снова одержали победу. Второе место досталось представителям Агаповского района, замкнули тройку призеров девушки из Аргаяшского района.

Отметим, что в эти же сроки в Йошкар-Оле проходил Кубок России по лапте. Эти соревнования собрали 26 команд из 17 регионов. Заявлены были в турнире и две сборные Челябинской области. Мужская команда заняла итоговое 11-е место, а женская — 8-е место.

Напомним, что столицей сельской летней спартакиады «Золотой колос» в этом году станет Кусинский район. Финальные старты по нескольким видам спорта пройдут здесь с 15 по 17 августа.