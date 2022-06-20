Десять южноуральских боксеров выступят на Спартакиаде учащихся России

Соревнования пройдут в подмосковном Раменском

Региональная федерация бокса объявила состав южноуральской команды, которая выступит с 26 июня по 3 июля в подмосковном Раменском в финале XI Спартакиады учащихся России. В соревнованиях примут участие десять спортсменов Челябинской области, сообщает Федерация бокса России.

В финальных боях на территории Московской области сойдутся победители и призеры первенств федеральных округов. Об этом сообщается в положении к соревнованиям, размещенном на сайте Федерации бокса России.

Юниоры Челябинской области, которым предстоит защитить честь региона на этих соревнованиях, готовятся к ним на базе регионального Центра олимпийской подготовки.

«Сейчас занятия даются особенно тяжело, ребятам нужно успевать сдавать экзамены и не отстать по учебе», — комментирует тренер спортивных сборных команд Челябинской области Кристина Борцова.

Сборы проходят с 11 по 25 июня. Сразу после них на Спартакиаду учащихся России отправятся: Егор Горбушин, Артем Шефер, Александр Тыщенко, Кирилл Плишкин, Артур Дворников, Екатерина Федотова, Полина Котегова, Карина Исламдинова, Виктория Королева и Ева Никитина.

Автор: Алексей Борякин.