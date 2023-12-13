Десять челябинских тхэквондистов стали призерами «Кубка Тандэма» в Новосибирске

А руководитель южноуральской команды Альберт Хасанов признан лучшим судьей турнира

В Новосибирске завершился Всероссийский турнир «Кубок Тандэма» по тхэквондо ГТФ, собравший более 600 спортсменов. Успешно в нем выступила сборная Челябинской области — десять южноуральских тхэквондистов завоевали 18 медалей, а их наставник Альберт Хасанов стал призером турнира и признан лучшим судьей соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнования в Новосибирск отправилась большая команда тхэквондистов из Челябинска, которые занимаются под руководством Альберта Хасанова в ОСШ «Конас». Помимо них турнир собрал более 600 спортсменов из разных уголков страны. Десять наших земляков возвращаются на родину с медалями.

В состязаниях среди взрослых (свыше 18 лет) полный комплект наград завоевала лидер южноуральской команды Елизавета Пастухова. Она стала лучшей в весовой категории до 52 кг в поединках, стала серебряным призером в разделе «стоп-балл» и бронзовым — в категории «хьенг». Две медали в активе у Максима Обласова в весе до 58 кг (серебро — в «стоп-балл» и бронза в поединках). Наконец, Альберт Хасанов занял итоговое второе место в разделе «стоп-балл».

Отличились челябинцы и в различных возрастных категориях. Так, призерами соревнований стали Вероника Игнатова (золото и серебро), Виктория Юмасултанова (золото и бронза), Данил Васильев (два серебра), Артур Могилев (две бронзы), Игорь Лапаев и Роберт Хасанов (оба — серебро) и Артем Велигура (бронза). Кроме того, победителями турнира стала команда в дисциплине «тэг-тим».

Кроме того, организаторы соревнований отметили руководителя челябинской сборной Альберта Хасанова, которого признали лучшим судьей турнира.