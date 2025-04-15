Десять боксеров Челябинской области поборются за медали турнира в Сочи

На Всероссийских соревнованиях среди студентов выступает команда УралГУФК

В Сочи стартовали Всероссийские соревнования среди студентов по боксу памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр Алексея Киселева. Челябинскую область на турнире представляют 10 боксеров из УралГУФК, финальный блок поединков состоится 18 апреля, сообщает Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

За награды всероссийских соревнований сражаются более 150 студентов, им предстоит разыграть 13 комплектов наград. В составе участников 10 боксеров Челябинской области, которые представляют на турнире команду Уральского государственного университета физической культуры.

Вот имена наших земляков, которые выступают на турнире в Сочи: Анастасия Кононова (57 кг), Евгения Лочканова (60 кг), Виктория Королева (63 кг), Алена Касьянова (66 кг), Артем Крапивин (57 кг), Данил Кобяшев (60 кг), Александр Красногор (63,5 кг), Артем Шефер (67 кг), Рустам Маджидов (71 кг) и Иван Лузин (92 кг).

Турнир в Сочи завершится 18 апреля.