Денис Глушаков наградит победителей фестиваля дворового футбола «Метрошка» в Челябинске

Легенда «Спартака» и экс‑игрок сборной России посетит 27 сентября стадион «Олимп» в селе Долгодеревенском

Сегодня, 25 сентября, в селе Долгодеревенском (Сосновский район) пройдут первые матчи Всероссийского фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». В этом он проводится в Челябинской области в 23-й раз. В финальной стадии турнира выступят 32 команды из 11 регионов. Абсолютных чемпионов турнира наградит легенда «Спартака» и экс-игрок сборной России Денис Глушаков, сообщают организаторы фестиваля.

Решающие матчи за трофей примет стадион «Олимп» в селе Долгодеревенском. В течение трех дней, с 25 по 27 сентября, 32 финалиста фестиваля разыграют между собой титул чемпиона. В финал соревнований вышли команды из 11 регионов страны.

В последний день соревнований, 27 сентября, определятся победитель и призеры фестиваля. Абсолютные чемпионы получат комплекты профессиональной экипировки, а также поездку в Москву и посетят тренировочную базу футбольного клуба «Спартак». Кроме того, ребят наградит медалями титулованный игрок «красно-белых» и экс-футболист сборной России Денис Глушаков.

Отметим, что «Метрошка» — это единственный в России проект детского дворового футбола для малых городов и сел. Он становился победителем конкурсов РФС «Лучший массовый проект» и обладателем Гран-при проекта «Ты в игре».