День физкультурника в Челябинске отметят спортивным флешмобом

В центре города выступят представители разных видов спорта

В преддверии Дня физкультурника необычная спортивная акция состоится в южноуральской столице. Ведущие атлеты выступят с показательными выступлениями в центре города. Организатором флешмоба выступит управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска.

Стартует акция в 11:40 на площади Революции. Здесь на пешеходном переходе состоятся показательные выступления по фехтованию, тут же на автобусной остановке представят свои программы гиревики и гимнасты. В 12:15 на Кировке горожане смогут поближе познакомиться с восточным единоборством ушу. У театра оперы и балета им. Глинки в 12:30 выступят тхэквондисты, а в 12:45 — у краеведческого музея представители художественной гимнастики. Завершится спортивный флешмоб в 13:00 у дворца спорта «Юность» показательными выступлениями школы по мотоспорту.

Организаторы акции ставят перед собой цель привлечь внимание к спортсменам Челябинска перед их главным праздником — Днем физкультурника, а также напомнить жителям города о важности занятий спортом и активного образа жизни.

Сегодня в Челябинске работают 48 спортивных школ, в которых занимаются более 30 тысяч детей. Физкультура стала доступной для всех челябинцев, в семи районах города проводят ежедневно бесплатные тренировки. Спортсмены и тренеры Челябинска доказывают всему миру, что в городе спортивная подготовка на высоком уровне. Южноуральцы завоевывают медали Олимпийских игр, в городе проходят спортивные мероприятия всероссийского и мирового уровня. Также в городе активно ведется масштабная работа по проектированию, строительству и реконструкции спортивных объектов.

«У нас спортивный город, мы гордимся нашими спортсменами, работой тренеров. И хотим привлечь жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Эта акция и призвана заинтересовать челябинцев в том, что важно вести активный и здоровый образ жизни. Будем рады, если кто-то из юных ребят после завтрашнего мероприятия заинтересуется и запишется в какую-либо спортивную школу или секцию», — говорит начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Отметим, что традиционно в День физкультурника проводится множество спортивно-массовых мероприятий, в том числе и большой спортивный праздник с показательными выступлениями и презентационными площадками спортшкол города в ЦПКиО им. Гагарина. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе эти мероприятия были отменены.