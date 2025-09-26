Дарья Пирогова: «Операция прошла неудачно, но она сделала меня сильной»

Челябинская спортсменка после трех лет тренировок завоевала титул чемпионки мира по армспорту

Жизнь челябинской спортсменки разделилась на два временных отрезка — до и после операции. В 13 лет Дарье Пироговой неудачно удалили позвоночную грыжу, в результате которой девочка осталась прикованной к инвалидному креслу. Понадобилось около 7 лет на то, чтобы принять этот факт и начать строить новую жизнь почти с нуля. Занятия спортом помогли девушке обрести себя, сделали ее сильной. Накануне Дарья Пирогова в составе сборной России завоевала титул чемпионки мира по армрестлингу среди инвалидов. Наш корреспондент встретился со спортсменкой и пришел к выводу, что у нее сильные не только руки, но и характер.

* * *

Дарья открыто говорит о своей истории. Диагноз — спина Бифида, врожденная аномалия спинного мозга. По медицинским протоколам операцию обычно делают в раннем детстве, в 2—3-летнем возрасте. У Дарьи вмешательство состоялось лишь в 13 — когда из-за нагрузок в школе усилились боли в спине и врачи после обследований направили в федеральный центр. Операция прошла неудачно: «Проснулась в реанимации — как будто по пояс все отрезали», — вспоминает девушка. Чувствительность пропала полностью.

«Мы с мамой согласились на эту операцию. Нам сказали, что хуже уже быть не может и надо принимать какие-то меры. Челябинские врачи провести такую операцию не решились, мы отправились в Тюмень, там хороший федеральный центр. Но, к сожалению, что-то там пошло не так», — рассказывает девушка.

Она хорошо помнит, как проснулась ночью после операции. Ниже пояса ничего не чувствовала, началась паника и слезы. В один момент вся жизнь перевернулась. Мама девушки тоже перепугалась, но старалась не показывать виду.

«Это был ужасное состояние для нас. Страшно ведь, когда из реанимации ребенка приводят, а он прикован к кровати. Если до операции была хоть какая-то чувствительность в ногах, то тут ее не было совсем», — добавляет Дарья Пирогова.

* * *

На то, чтобы принять новую действительность, ушли годы. Лишь спустя семь лет пришло понимание — нужно учиться жить по-новому. Так Дарья оказалась в спорте. На нее произвели впечатление истории других известных спортсменов с инвалидностью. А еще подтолкнул к действию совет знакомой.

«Я общительный человек, четыре стены — это не про меня. Хотелось увидеть мир, понять, на что способна», — рассказывает Дарья.

Так, в 20-летнем возрасте девушка пришла к тренеру Дмитрию Егорову. Тот занимался с ребятами силовыми видами спорта. Дарья сначала попробовала свои силы в пауэрлифтинге, затем в армспорте, а сейчас осваивает еще и паралимпийскую легкую атлетику.

Первые месяцы ушли на базовые навыки — освоение активной коляски, укрепление рук и плечевого пояса. Были и курсы реабилитации с практикой мобильности, кроссфитом, преодолением барьеров. Впрочем, когда Дарья впервые оказалась в секции, о больших спортивных целях речи не шло.

«Она даже на коляске каталась плохо. Мы просто учили ее быть мобильной: ездили на стадион, осваивали коляску, укрепляли руки и связки. Базой стали самые простые упражнения ОФП», — вспоминает Дмитрий Николаевич.

* * *

Успехи в армрестлинге пришли не сразу. В этом виде спорта большую роль играет техника спортсмена. Важно быть не только сильным, но и чувствовать соперника, уметь быстро просчитывать его действия и выполнять элементы правильно. Даша вникала, ошибалась, снова пробовала — и постепенно движения довелись до автоматизма.

«Самое важное — взаимопонимание. Ей нужно было мне довериться и поверить в себя, выполнять все задания и работать над собой. Тогда тренировочный процесс и подготовка к соревнованиям проходят эффективнее и быстрее», — объясняет тренер.

Большую роль сыграла и самостоятельная работа. Дарья в свободное от тренировок время занималась на дому, училась уверенно управлять коляской, преодолевать лестницы, занималась кроссфитом. Семья — отдельный фундамент успеха. Мама, бабушка и дедушка постоянно на связи: уточняют расписание, помогают с поездками.

Кстати, живет Дарья в Копейске, на тренировки ездит в Челябинск. Иногда помогает тренер, иногда кто-то из родных, но бывает и самостоятельно — на такси. За три года Дарья заметно изменилась. Прежде всего ментально! Теперь она уверенный в себе человек, социально адаптированный.

«Это может прозвучать странно, но та неудачная операция сделала меня сильнее. Я вижу цель, иду к ней. Спорт стал частью моей жизни, помог мне обрести покой и уверенность в себе», — уверяет девушка.

* * *

Накануне Дарья Пирогова впервые отправилась на международные соревнования. Чемпионат мира по армрестлингу проходил в Болгарии, завершился он на прошлой неделе. И представляете — челябинка взяла золото на левой руке и бронзу на правой!

«Я надеялась, что получится завоевать медаль, но не думала, что получится выступить так успешно. Эти соревнования произвели огромное впечатление. Я увидела сильнейших спортсменов мира, пообщалась с ними. Было здорово!» — рассказала Дарья.

После церемонии награждения Дарья первым делом сообщила радостную новость маме. Она была безумно рада, голос в телефонной трубке дрогнул. С нетерпением ждали возвращения спортсменки и ее братья. Их, кстати, трое: Никита, Леша и Дима.

Комментарий

«Она открытая и жизнерадостная девушка, делится со мной своими мыслями, мы с ней часто разговариваем на разные темы. А мне очень запомнились ее слова после того, как ее наградили премией Законодательного собрания Челябинской области. Дарья ко мне подошла, посмотрела в глаза и сказала: „Дмитрий Николаевич, спасибо вам огромное за все, что сделали для меня. Без вас ничего этого не было. Благодаря вам я стала другим человеком“. Меня это тронуло до глубины души!»

Дмитрий Егоров, тренер спортсменки

Теперь спортсменка тренируется и ставит цели на новые турниры. В армрестлинге важна не только сила, но и техника, умение просчитывать каждое движение и сохранять холодную голову. Дарья уверенно набирает опыт боев — и с каждым стартом становится сильнее. Занимается она в СШОР «Преодоление» по адаптивным видам спорта.

За пределами спорта у Дарьи — творчество и дом. Она любит работать руками: делает броши и картины, с удовольствием готовит. Книги не полюбила со школы, зато спорт и творчество заняли то самое место, которое раньше занимал компьютер.

