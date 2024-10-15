Чудо-женщина из Магнитогорска побила мировой рекорд в жиме штанги

Екатерина Зайцева улучшила свое же достижение, подняв снаряд весом 305 кг

Суперженщина Екатерина Зайцева из Магнитогорска обновила свой же мировой рекорд в жиме штанги. Она установила лучший результат в жиме штанги, подняв вес 305 килограммов, на соревнованиях «Золотой Тигр» в Екатеринбурге. К этому результату она шла около года. Соперников у нее нет, она борется сама с собой. А еще скромно заявляет, что физически «сильнее некоторых мужчин», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования сильнейших людей страны прошли на турнире «Золотой Тигр» в Екатеринбурге. Они состязались в различных видах силового спорта, в том числе и жиме штанги. В прошлом году, кстати, на аналогичном турнире Екатерина Зайцева установила новый мировой рекорд. Тогда она смогла «отжать» штангу весом 295 килограммов. И вот теперь она взяла новую высоту, улучшив собственное достижение в весовой категории до 82 килограммов.

«Я целый год готовилась к этому, усердно работала над собой. На тренировках несколько раз совершала успешные подходы. Но на соревнованиях психологически сложнее установить рекорд. Теперь я безумно рада тому, что не зря так много пахала», — поделилась своими эмоциями Екатерина Зайцева в соцсетях.





Теперь она планирует установить абсолютный рекорд. Говорит, что есть в мире спортсменка, которая выступает в весовой категории 120 килограммов. Именно ей принадлежит высшее мировое достижение. А пока Екатерина готовится к выступлению в состязаниях по силовому экстриму.

Спортсменка признается, что у нее нет кумиров в спорте. На соревнованиях она борется сама с собой, точнее — со штангой. Ее вдохновляет одна мысль о том, чтобы поднять еще больший вес.

«А еще мне интересно, насколько девушка может превзойти парня. Получается, что в физическом плане я сильнее некоторых мужчин», — размышляет суперженщина.

Отметим, что Екатерина Зайцева регулярно принимает участие в состязаниях по силовому экстриму и различных шоу-программах, на которых стремится установить новые рекорды. В августе этого года она, например, на соревнованиях «Сила Сибири» отбуксировала автопоезд общим весом 12 тонн за 12,99 секунды, побив рекорд России.