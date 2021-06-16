Что ждет ФК «Челябинск» после бронзы, завоеванной в ПФЛ России сезона 2020/2021

Обозреватель ИА «Первое областное» Константин Устьянцев — о южноуральском клубе, который в драматичной борьбе на финише чемпионата занял третье место

Затяжная серия побед на финише приносит бронзу

В последнем туре «Олимп-ПФЛ» первенства России по футболу (группа 4; ранее — зона «Урал — Приволжье») ФК «Челябинск» уверенно одолел на домашнем поле «Волну» из Нижегородской области со счетом 3:1 и пришел к финишу сезона 2020/2021 года на третьем месте. Эти бронзовые медали единственная на данное время профессиональная футбольная команда Южного Урала завоевала благодаря впечатляющей беспрерывной серии из восьми побед кряду на заключительном отрезке нынешнего чемпионата. Причем стоит отметить, что в пяти из этих матчей челябинцы праздновали успех на выезде.

Неуступчивый новичок ПФЛ — нижегородская «Волна» в первом круге минимально одолела ФК «Челябинск» у себя дома в матче, который состоялся еще в августе в рамках первого тура. Поэтому наши ребята хотели победить не только ради того, чтобы стать обладателями бронзовых медалей, но и для того, чтобы взять реванш у молодого амбициозного обидчика. И вот спустя десять месяцев челябинские футболисты восстановили статус-кво. Авторами двух мячей стали лучшие бомбардиры команды в этом первенстве Игорь Беляков (9 мячей) и Егор Дорохов (8 мячей), еще один гол забил Никита Зырянов. В тройку самых успешных голеадоров ФК «Челябинск» завершившегося сезона вошел также ветеран команды Марат Шайморданов, на счету которого, как и у Дорохова, 8 забитых мячей.

В целом итоги выступления главного футбольного клуба Челябинска в этом первенстве можно признать успешными. Команда, ведомая воспитанником местного футбола, главным тренером Михаилом Сальниковым, показала привычный для себя в последние годы результат, в очередной раз оказавшись на финишной черте первенства в группе лидеров. Южноуральская футбольная дружина отличается качественно построенной игрой как в обороне, так и в атаке, что наглядно подтверждается статистикой. По забитым мячам в своей группе «Челябинск» находится на втором месте — 62 гола, а по пропущенным делит второе-третье места, вытащив из сетки своих ворот за сезон лишь 22 мяча.

Коллектив у ФК «Челябинск» на данном этапе построения команды сформировался уже довольно опытный и наигранный, но в то же время и весьма молодой (средний возраст всех футболистов основной команды составляет всего лишь 23 с половиной года), а значит, вполне перспективный. Костяк команды составляют такие игроки как Виктор Курышев, Игорь Беляков, Никита Печенкин, Илья Сальников, Руслан Байтуков, Павел Крыжевских, Марат Шайморданов, Эдуард Валиахметов, Егор Дорохов, Никита Зырянов, Олег Новиков.

Рекорды челябинского футбола

Несмотря на то, что футбол в Челябинске зародился еще в начале 1920-х, первый коллектив, который впоследствии стал выступать на серьезном уровне и получил профессиональный статус, был основан лишь в 1977 году. Именно эта команда сейчас носит название ФК «Челябинск». Тогда же при челябинском Автоматно-механическом заводе была организована команда АМЗ, позднее переименованная в «Стрелу». Сначала она выступала в первенстве Челябинской области, а затем, в конце 1980-х, начала принимать участие в первенстве РСФСР среди коллективов физкультуры в Уральской зоне, а уже с 1989 года и играть во второй лиге первенства СССР.

В 1991 году, уже под названием «Зенит», флагман челябинского футбола получил право выступать в зоне «Центр» первой лиги первенства России. Однако эта красивая история восхождения южноуральской команды длилась совсем недолго. В чемпионате 1992 года «Зенит» занял 12-е место (что и по сей день является лучшим достижением команды), а уже в 1993 году клуб прекратил свое существование.

Потеряв профессиональный статус, команда начала медленное возрождение, играя сначала только на первенстве Челябинской области, а затем в КФК (первенстве России среди любительских футбольных клубов). Только с 1998 года «Зенит» снова добился права играть во второй лиге, вернув себе таким образом статус профессиональной команды. В итоге коллектив, который в 2009 году обрел свое нынешнее название ФК «Челябинск» и стал финансироваться муниципалитетом города, выступает на этом уровне и поныне.

Что касается участия команды в ежегодных розыгрышах Кубка России, то ее лучшим результатом за всю историю в этом турнире является стадия 1/8 финала, до которой она добралась в сезоне 2009/2010 года. Тогда «Челябинску» среди прочих удалось выбить из розыгрыша даже команду Премьер-лиги «Крылья Советов» из Самары, а остановить южноуральцев получилось только у саранской «Мордовии». Также стоит отметить и розыгрыш Кубка России 2016/2017 года, когда ФК «Челябинск» добрался до 1/16 финала, уступив там лишь соседям из Екатеринбурга — крепкому середняку Премьер-лиги «Уралу», который впоследствии сумел добраться до финального матча соревнований.

Успехи же новейшей истории ФК «Челябинск» в сезонах второй лиги тесно связаны с нынешним главным тренером команды Михаилом Сальниковым. В первом же сезоне (2016/2017 года) работы дуэта тренеров Руслана Узакова (главный тренер) и Сальникова (старший тренер) коллектив сумел добыть бронзовые медали, повторив достижение десятилетней давности, а уже в следующем сезоне 2017/2018 года клуб превзошел этот результат, заняв второе место и завоевав серебряные медали первенства. В сезоне 2019/2020 года челябинский клуб снова финишировал на втором месте. И вот теперь в завершившемся сезоне завоевал бронзу.

Также успехи команды на нынешнем этапе связаны с директором клуба Константином Арестовым, занимающим эту должность с 2014 года и выступавшим во второй половине 1990-х годов за челябинский «Зенит» в качестве игрока, а затем 12 лет работавшим директором челябинской футбольной школы «Сигнал».

В завершение ретроспективы существования ФК «Челябинск» стоит отметить, что рекордсменом по числу проведенных за команду матчей является полузащитник Константин Лыжин, игравший еще тогда, когда команда называлась «Зенит» (с 1992 по 1993 годы и с 1997 по 2005 годы). На его счету участие в 229 официальных матчах команды. А лидером по количеству голов за всю историю клуба является Владимир Райков, ставший автором 76 забитых мячей в форме челябинского футбольного коллектива.

Следующий сезон: цель — первая лига?

И вот после всех этих успехов последних лет болельщики команды задаются вопросом: а не пора ли ФК «Челябинск» после тридцатилетнего перерыва снова испытать свои силы в конкуренции с командами первой лиги? Как известно, право повышения в классе предоставляется тем командам, которые в своих зонах второй лиги занимают по итогам сезона первое место. И в последние годы южноуральский клуб почти постоянно пребывает на подступах к этой цели. Но взять этот рубеж у него пока не получается.

Конечно, в отличие от хоккея, футбол на Южном Урале финансируется достаточно скромно. И ФК «Челябинск» в этом плане не является исключением. Бюджет этого футбольного клуба даже меньше, чем у некоторых его коллег по второй лиге, которые финишируют на более низких ступенях турнирной таблицы. И тягаться с командами первой лиги, которые финансируются еще солиднее, для челябинцев наверняка будет весьма проблематично.

В то же время коллектив в «Челябинске» нынче подобрался очень боевитый, теперь уже весьма сыгранный, но одновременно молодой и амбициозный. Успехи команды последних лет обусловлены не только вышеупомянутым человеческим фактором в лице качественно выполняющих свою работу руководителей клуба, но и благодаря тому, что в комплектации состава коллектив держит курс на воспитанников южноуральских футбольных школ. Талантливой местной молодёжи предоставляются шансы и возможности проявлять себя в игре за профессиональный клуб. Сейчас состав ФК «Челябинск» почти полностью укомплектован местными воспитанниками. И именно такая стратегия развития команды приносит позитивные результаты.

Главное, чтобы действующих игроков не начали активно переманивать клубы с более солидными бюджетами. И здесь уже не в последнюю очередь должен сыграть фактор заинтересованности в судьбе команды со стороны местных южноуральских властей — как на уровне города, так и области. Как известно, нынешний губернатор Челябинской области Алексей Текслер горячо поддерживает спорт, и футбол в том числе. Поэтому в его помощи и поддержке в вопросе успешного существования ФК «Челябинск» сомневаться не приходится. И если поддержка властей имеется, то и самим игрокам, тренерам и менеджерам единственной профессиональной футбольной команды области, как говорится, карты в руки.

Возможно, конечно, что для решения максимальных на данное время задач ФК «Челябинск» нужно немного усилиться, приобретя пару-тройку классных исполнителей со стороны. Но это уже прерогатива работы клубных функционеров и поддерживающих команду региональных властей. Именно они будут ставить перед командой цели и задачи на предстоящий сезон.





Что касается инфраструктуры, то ведущий футбольный коллектив Челябинска имеет возможность готовиться и проводить матчи на довольно качественном уровне. Домашней ареной ФК «Челябинск» является стадион «Центральный», который был построен еще в 1935 году и тогда назывался «Труд». Ныне этот стадион способен вместить до 15 тысяч зрителей, что позволяет ему считаться крупнейшей спортивной ареной Челябинска.

И в заключение стоит упомянуть то обстоятельство, что со следующего сезона «Челябинск», как и все остальные коллективы второй лиги, будут проводить матчи под эгидой Футбольной национальной лиги России — в рамках соревнований второго дивизиона ФНЛ. Структурно и в спортивном плане ничего меняться не будет, все клубы нынешней ПФЛ сохранят свой профессиональный статус, лишь управление первой и второй лиги будет происходить под единым началом и обе лиги будут функционировать в формате единой организации. За это решение единогласно проголосовали на собраниях представители всех клубов как ФНЛ, так и ПФЛ.

Количество команд в группе, где выступает ФК «Челябинск», увеличится, так как больше клубов подали документы на лицензирование. Челябинская же команда лицензирование на будущий сезон уже прошла и готовится ныне в штатном рабочем режиме.