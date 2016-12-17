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ЧР по фигурному катанию. Пары, короткая программа. Результаты

ЧР по фигурному катанию. Пары, короткая программа. Результаты
результаты , фигурное катание , спорт
22.12.2016 20:45:20

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 22:08

Триумфаторами парного катания стали фигуристы из Москвы.

Очередной этап Чемпионата России по фигурному катанию-2017 подошел к концу. На льду арены «Трактор» выступили пары. Фигуристы представили короткую программу. В этом зрелищном виде спорта традиционно не обошлось без слез и падений.

Первый соревновательный день в рамках Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске подходит к концу. Свои номера откатали пары, на лед они вышли с короткой программой. Через 2 дня, 24 декабря, спортсмены выступят с произвольной программой.

Смотрите прямую трансляцию соревнований на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».

Результаты парных выступлений с короткой программой:

Тарасова Евгения / Морозов Владимир — 80,04 балла
Столбова Ксения / Климов Фёдор — 77,47 балла
Забияко Наталья / Энберт Александр — 72,85 балла
Астахова Кристина / Рогонов Алексей — 70,73 балла
Кавагути Юко / Смирнов Александр — 67,52 балла
Ефимова Алиса / Коровин Александр — 63,69 балла
Мишина Анастасия / Мирзоев Владислав — 62,80 балла
Бойкова Александра / Козловский Дмитрий — 60,77 балла
Жук Елизавета / Бритков Егор — 57,64 балла
Устимкина Алина / Володин Никита — 55,35 балла
Лукашевич Богдана /Степанов Александр — 52,88 балла
Полуянова Анастасия / Селькин Максим — 52,25 балла

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