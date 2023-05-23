ЧМК открыл корпоративный турнир «МЕЧЕЛА» по мини-футболу

Челябинский металлургический комбинат дал старт турниру по мини-футболу среди предприятий Группы «Мечел»

Турнир проходит в честь 20-летия компании. В первом отборочном туре приняли участие 10 команд, победители сразятся за звание чемпиона в Москве.





Первый этап отборочных игр прошел на челябинском стадионе спортивного комплекса «Металлург». За право принять участие в следующем туре соревнований на новом футбольном поле встретились команды Челябинского металлургического комбината, Белорецкого металлургического комбината, Южно-Уральского никелевого комбината, заводов «Ижсталь», «Уралкуз» и «Мечел-Кокс», компаний «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго», сборная команда «Мечел-ИнфоТех» и «МечелБизнесСервиса». Эти команды представляют западный дивизион предприятий.





По итогам двух дней отборочных матчей первое место завоевал Челябинский металлургический комбинат, второе почетное место у металлургов из «Ижстали». Обе команды поднялись на ступень по турнирной таблице и проходят на следующий этап соревнований.

Во второй половине мая лидеров выявят среди команд предприятий восточного дивизиона — отборочные матчи пройдут в Междуреченске, также лучших игроков определят в дивизионе «Москва». Сборные предприятий, получивших первые и вторые места на отборочном этапе, продолжат борьбу за пьедестал почета в столице на финальном этапе турнира группы.

«Футбольный турнир — как сдача экзамена на умение работать в команде и достигать успеха. Борьба была нешуточная, адреналина хватало как игрокам, так и нам, зрителям. Самому старшему игроку первого отборочного этапа 65 лет, но, глядя на игру, сложно было в это поверить — команды практически не уступали друг другу в скорости движения и реакции. Мы рады, что именно работники ЧМК взяли первое место, всем комбинатом будем болеть за них в финале турнира»,— отметил Денис Сазонтов, директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК».