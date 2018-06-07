/ Футбольные объекты после ЧМ-2018 помогут развитию спорта в стране

Владимир Путин обсудил использование стадионов.

Вся футбольная инфраструктура, которую возвели к ЧМ-2018, должна использовать и окупаться и после завершения масштабного мероприятия. Об этом сегодня, 7 июня, в ходе «Прямой линии». По словам президента, у России уже есть положительный опыт в этой сфере после проведения Олимпийских игр.

У нас загружены и приморский, и горный кластеры в Сочи, почти вся инфраструктура используется. Нужно, чтобы вся инфраструктура работала на развитие спорта. Массового и детского. Нужно создавать детские команды и лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы все объекты были окупаемыми, грамотно использованными. Современный стадион — футбольное поле, помещения, где можно разместить все, что угодно. И торговые центры, и спортивные клубы, и специально созданные пространства для занятия физкультурой и спортом. — заявил Владимир Путин.

Глава государства уверен, что многое будет зависеть от руководителей регионов РФ, где эти объекты построены. Все они будут переданы в собственность после Чемпионата мира. Кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате «выстрелит и покажет свои лучшие качества».

Следить за «Прямой линией» можно на сайте 1obl.tv.