Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/2023. В отличие от нынешнего сезона в следующем регулярном чемпионате не выступят финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Об этом 5 апреля сообщил президент лиги Алексей Морозов.
«По составу участников изменений по сравнению с нынешним сезоном не будет. Рижское „Динамо“ и „Йокерит“ не прислали заявки, поэтому изменение составляют только эти клубы. Остальные 22 клуба подали заявки на участие в следующем сезоне, финансовые гарантии есть. У некоторых команд есть нюансы, которые мы отработаем в рабочем режиме с клубами», — сказал Морозов.
Также президент КХЛ добавил, что руководство лиги рассматривает вариант проведения от 62 до 64 матчей. Новое деление команд по дивизионам и конференциям будет утверждено правлением КХЛ.
В сезоне-2021/22 в лиге выступали 24 клуба. Напомним, что 25 февраля финский «Йокерит» отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ. Следом за финнами 27 февраля рижское «Динамо» объявило о выходе из состава КХЛ, решение было принято в связи с ситуацией на Украине. «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15, рижское «Динамо» — с сезона-2008/09.
Полный состав участников КХЛ в сезоне-2022/23:
1. «Авангард» (Омск).
2. «Автомобилист» (Екатеринбург).
3. «Адмирал» (Владивосток).
4. «Ак Барс» (Казань).
5. «Амур» (Хабаровск).
6. «Барыс» (Нур-Султан).
7. «Витязь» (Московская область).
8. «Динамо» (Минск).
9. «Динамо» (Москва).
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).
11. «Локомотив» (Ярославль).
12. «Металлург» (Магнитогорск).
13. «Нефтехимик» (Нижнекамск).
14. «Салават Юлаев» (Уфа).
15. «Северсталь» (Череповец).
16. «Сибирь» (Новосибирская область).
17. СКА (Санкт-Петербург).
18. «Спартак» (Москва).
19. «Торпедо» (Нижний Новгород).
20. «Трактор» (Челябинск).
21. ХК «Сочи» (Сочи).
22. ЦСКА (Москва).
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