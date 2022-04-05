Число участников КХЛ в сезоне‑2022/2023 сократится до 22 клубов

В новом чемпионате не будут заявлены финский «Йокерит» и рижское «Динамо»

«По составу участников изменений по сравнению с нынешним сезоном не будет. Рижское „Динамо“ и „Йокерит“ не прислали заявки, поэтому изменение составляют только эти клубы. Остальные 22 клуба подали заявки на участие в следующем сезоне, финансовые гарантии есть. У некоторых команд есть нюансы, которые мы отработаем в рабочем режиме с клубами»,

— сказал Морозов.