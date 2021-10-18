Четырем южноуральским спортсменам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Ими стали Дина Гизатулина, Дарья Щукина, Александр Бобров и Юлия Капитонова

Министерство спорта РФ издало приказ о присвоении почетных спортивных званий четырем южноуральцам. Заслуженными мастерами спорта России стали Дина Гизатулина (борьба на поясах), Дарья Щукина (керлинг), Александр Бобров (кикбоксинг) и Юлия Капитонова (универсальный бой), сообщает Минспорт РФ.

Все четыре южноуральских спортсмена добились весомых достижений на международных соревнованиях. Так, Дина Гизатулина, Александр Бобров и Юлия Капитонова становились чемпионами мира.

Дарья Щукина выступает в паралимпийском керлинге, является участником Паралимпийских игр, победителем и призером этапов Кубка мира. На чемпионатах мира в составе сборной России в ее активе золотая и серебряная медаль.