Четыре южноуральца отличились на «Играх ГТО» в Кисловодске

Атлеты проявили себя в дисциплинах на скорость и силу.

Четыре южноуральских атлета из команды «ММК» попали в число победителей на первых «Играх ГТО» в Кисловодске. Соревнования проходили в минувшие выходные. Как отметили в областном министерстве спорта, спортсменам-мужчинам покорились скоростные испытания, тогда как девушки проявили себя в силовых упражнениях.



«Южноуральцы — победители личных состязаний "Игр ГТО": "Скорость. 6 ступень" — Нурлан Исибаев, результат — 07.51, очки — 72; "Скорость. 7 ступень" — Александр Кицаев, результат — 08,25, очки — 77; "Сила. 6 ступень" — Алена Гайдук, Челябинская область, результат — 36, очки — 65; "Сила. 7 ступень" — Алла Масина, Челябинская область, результат — 47, очки — 71»,— рассказали в Минспорта области.

Отмечается, что и в командном первенстве южноуральцы показали достойный результат, находясь в группе лидеров. Однако «ММК» подвела стрельба из электронного оружия. Именно из-за этой дисциплины команда не вышла в финальную часть. Тем не менее, как считает руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «ГТО» Александр Беленков, южноуральских атлетов не в чем упрекнуть.

«Это подтверждают и их результаты в личном первенстве, где 4 из 6 заявленных нашей командой спортсменов стали сильнейшими. В скоростной и силовой подготовке команда ММК оказалась среди лидеров. Что касается стрельбы, то соревнования проводились из электронного оружия, снабжённого системой СКАТТ. А такое оружие наши ребята впервые держали в руках и, как и стоило ожидать, оказались не готовы»,— подчеркнул Александр Беленков.

Общую победу на первых Всероссийских «Играх ГТО» одержала команда Белгородской области. Вторая строчка пьедестала досталась представителям Калужской области, а замкнули тройку призёров спортсмены из Ленинградской области. Регионы-призёры получили сертификаты на комплекты лицензионного оборудования комплекса «Готов к труду и обороне».