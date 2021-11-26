Четыре южноуральских спортсмена стали победителями первенства Европы по пауэрлифтингу

На турнире в Екатеринбурге наши земляки побили рекорды

В Екатеринбурге подходит к завершению первенство Европы по пауэрлифтингу, собравшее более 200 спортсменов из 13 стран. Отличный результат на соревнованиях показали южноуральские атлеты, завоевавшие четыре золотые медали, сообщает региональная федерация пауэрлифтинга.

Состязания собрали сильный состав участников. В них заявились 10 заслуженных мастеров спорта и 14 — мастеров-«международников». Среди них — победители и призеры не только молодежных, но и взрослых чемпионатов мира и Европы. Достойно на общем фоне выступили и южноуральские атлеты.

Так, победителями соревнований стали подопечные Константина Гирина — Виталий Ефремов из Челябинска («юниоры», весовая категория до 74 кг) и Александра Новокрестова из Магнитогорска («юниорки», свыше 84 кг), а также челябинец Юрий Савиных («юноши 14—18 лет», до 59 кг, тренер — Наталья Савиных) и Никита Петров («юноши 14—18 лет», до 93 кг, тренер Игорь Поделко).

Отметим, что Никита Петров показал великолепный результат, превышающий результат победителя первенства мира на 35 кг. В очередной раз напомнила о себе знаменитая южноуральская семья Савиных. В этих соревнованиях отличился племянник многократной чемпионки мира и Европы Натальи Савиных — Юрий. Он впервые завоевал золото первенства Европы и выполнил норматив мастера спорта.