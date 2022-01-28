Четыре южноуральских хоккеиста — в десятке лучших форвардов КХЛ по мнению болельщиков

В список вошли нападающие «Трактора» и «Металлурга»

На сайте Континентальной хоккейной лиги опубликована десятка сильнейших форвардов, лидирующих по итогам голосования болельщиков. В число лучших попали четыре игрока южноуральских клубов — Никита Тертышный и Теему Пулккинен из челябинского «Трактора», а также Андрей Чибисов и Николай Голдобин из магнитогорского «Металлурга», сообщается на сайте КХЛ.

Возглавил топ-10 нападающий столичного «Динамо» Вадим Шипачев, который является лучшим бомбардиром (67 очков) и ассистентом (43 результативные передачи) текущего чемпионата. За него проголосовали 16 807 человек. Вторую строчку занял игрок нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров с 12 241 голосом. Замкнул тройку форвард «Трактора» Никита Тертышный. За него свой голос отдал 7331 болельщик.

Челябинский хоккеист стал одним из открытий нынешнего чемпионата. В текущем сезоне 23-летний игрок забросил 22 шайбы в 49 матчах и внес большой вклад в борьбу «Трактора» за лидерство на «Востоке» и в лиге. На четвертом месте идет еще один игрок «черно-белых» — финн Теему Пулккинен (6915 голосов).

На 6-м и 7-м местах рейтинга болельщиков расположились нападающие магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов (6459) и Николай Галдобин (6437).

Также в десятку вошли воспитанник «Трактора» Антон Бурдасов (СКА), Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), Сергей Широков («Спартак») и Дмитрий Кагарлицкий («Ак Барс»).