Четыре южноуральские штангистки выступят на чемпионате России

Соревнования пройдут в Хабаровске с 5 по 8 июля

Завтра, 5 июля, в Хабаровске стартует чемпионат России по тяжелой атлетике с призовым фондом 2 миллиона рублей, в котором примут участие 240 спортсменов. Впервые в соревнованиях выступят приглашенные атлеты из Беларуси. Челябинская область будет представлена на турнире четырьмя спортсменками, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

За четыре соревновательных дня мужчины и женщины разыграют по 10 комплектов наград. Обладатели золотых медалей получат по 50 тысяч рублей, серебряных — по 30, бронзовых — по 20. Хабаровск впервые принимает сильнейших легкоатлетов страны.

«Для Хабаровска проведение соревнований такого ранга не только престижно, но и важно в плане популяризации этого олимпийского вида спорта», — отметил президент Федерации тяжелой атлетики Хабаровского края Дмитрий Уткин.

Готовятся к выходу на помост и четыре южноуральские спортсменки. В весовой категории до 49 кг одним из главных претендентов на победу считается Кристина Новицкая. Двукратная чемпионка Европы среди юниоров в нынешнем сезоне уже выиграла юниорское первенство России с результатом 188 кг по сумме двоеборья. Главной ее соперницей на чемпионате страны станет Кристина Соболь из Санкт-Петербурга. Она является участницей последней Олимпиады-2020 в Токио.

В весовой категории до 64 кг Челябинскую область представит Ольга Афанасьева. Опытная спортсменка в текущем рейтинге Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) занимает 4-ю строчку. Однако бороться за победу чемпионке Европы будет сложно — лидерами сборной в этой весовой категории являются Анастасия Анзорова (Тюмень) и Яна Кондрашова (Московская область).

Наконец, в тяжелых весах выступят Галина Сашина (87 кг) и Ксения Пасхина (свыше 87 кг). Последняя из них в большей степени претендует на медали. Звездным часом для спортсменки стал чемпионат Европы-2019 в Батуми, где челябинка стала обладателем золотой медали.