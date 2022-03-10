Четыре южноуральские команды выиграли золото первенства УрФО по мини-футболу

Победители окружного этапа представят регион на всероссийском финале соревнований «Мини-футбол в школу»

На первенстве УрФО по мини-футболу отличились четыре южноуральских коллектива, выигравшие турниры по своим возрастным группам в областных соревнованиях на Кубок «НОВАТЭК», которые являются региональной частью проекта «Мини-футбол в школу». Теперь победители представят регион на всероссийском финале соревнований, который пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 29 марта.

Право защищать честь Челябинской области на всероссийском финале получили команды челябинских школ № 28 (девушки) и № 138 (юноши) старшей возрастной группы, а также копейской школы № 24 (девушки) и Долгодеревенской СОШ (юноши) — в младшем возрасте.