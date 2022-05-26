Сегодня, 26 мая, руководство челябинского волейбольного клуба «Динамо» объявило, что южноуральскую команду покинули выступавшие на правах аренды игроки новосибирского «Локомотива»: Слави Костадинов, Денис Голубев, Роман Мурашко и Илья Казаченков, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
«Мы благодарим ребят за яркие эмоции и прекрасный сезон. В серебряных медалях огромная ваша заслуга! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! И, если что, всегда ждём обратно в наш коллектив», — отметило руководство челябинского клуба.
Напомним, что волейболисты челябинского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России. Директор волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» объясняет феномен чудесного преображения клуба, размышляет над его ближайшими перспективами и уверяет, что в нынешнем состоянии «Динамо» вполне могло бы достойно выступать в Суперлиге чемпионата России.
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