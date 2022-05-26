Четыре волейболиста покидают челябинский клуб «Динамо»

Свое выступления в команде завершила «новосибирская четверка»

«Мы благодарим ребят за яркие эмоции и прекрасный сезон. В серебряных медалях огромная ваша заслуга! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! И, если что, всегда ждём обратно в наш коллектив»,

— отметило руководство челябинского клуба.



