Сегодня, 4 мая, генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин подтвердил, что чешские легионеры челябинской команды Лукаш Седлак, Томаш Гика и вратарь Роман Вилл пропустят хоккейный сезон-2022/2023 в России.
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«Как мы и отмечали на итоговой пресс-конференции, всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями. На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ. В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за все, что они сделали для „Трактора“ и пожелать удачи. С юридической точки зрения — это досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста», — прокомментировал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.⠀
Также гендиректор южноуральской команды отметил, что с другими легионерами Ником Бэйленом, Теему Пулккиненым, Лоуренсом Пилутом ведутся переговоры. Окончательные решения будут объявлены в ближайшее время.
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