Чемпионы мира по бальным танцам провели мастер-класс для юных южноуральских спортсменов

Уроки мастерства получили как подготовленные, так и начинающие танцоры

Известные и титулованные российские танцоры по окончании Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту остались на один день, чтобы дать мастер-класс для южноуральских спортсменов. В течение всего дня 11 апреля Дмитрий Жарков / Ольга Куликова и Иван Варфоломеев / Яна Машарова провели как индивидуальные, так и групповые занятия для всех желающих, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На Кубке губернатора дуэт Иван Варфоломеев / Яна Машарова покорил публику своим исполнением. Оценили выступление российского дуэта и судьи, отдавшие ему победу. Однако вместо того, чтобы вернуться по окончании соревнований в Москву, танцевальная пара задержалась еще на один день в Челябинске, чтобы поделиться своим мастерством и умением с челябинскими перспективными спортсменами.

С утра до позднего вечера 11 апреля Иван Варфоломеев и Яна Машарова занимались с челябинскими танцевальными парами как индивидуально, так и дали групповые лекции-семинары.

«Наши ребята получили уникальную возможность взять уроки мастерства у профессионалов в своем деле, известных и титулованных танцоров. И я искренне благодарна нашим гостям за то, что смогли найти время и возможности позаниматься с челябинскими спортсменами, дать им новые знания, показать то, куда и к чему нужно стремиться», — говорит руководитель челябинской спортшколы по танцевальному спорту Вероника Бутузова.

Но поистине уникальный подарок южноуральцам сделали еще одни приглашенные гости — Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Заслуженные мастера спорта, пятикратные чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы, семикратные чемпионы России являются одной из самых титулованных танцевальных пар не только страны, но и мира. Они прибыли на Южный Урал только на один день с тем, чтобы поделиться своим опытом с челябинскими спортсменами.

«В текущем сезоне у них были запланированы, если не ошибаюсь, восемь показательных шоу по всему миру. Но в связи с известными событиями их отменили. Освободившееся время Дмитрий и Ольга посвятили тому, чтобы дать мастер-класс юным челябинским танцорам», — добавляет Вероника Бутузова.

К слову, вип-гости уже не первый раз в Челябинске. Ранее они давали подобные мастер-классы нашим землякам. И теперь, по прошествии времени, могут увидеть результаты своей работы и то, насколько качественного прогресса достигла та или иная пара. Примеров такой системной работы можно приводить много, один из самых ярких из них — челябинский дуэт Лев Огорельцев / Валерия Подрядова. Они в свое время получили уроки мастерства от Жаркова и Куликовой, а в этом году впервые выиграли золотые медали первенства России.

Практическую пользу от таких мастер-классов трудно переоценить. И в этом еще одно неоспоримое преимущество Кубка губернатора по танцевальному спорту. Помимо того, что видит и получает эстетическое удовольствие зритель, есть еще и скрытая сторона крупного спортивного события — челябинские танцоры не только получают нужную соревновательную практику и опыт, но и возможность пообщаться, почерпнуть для себя что-то новое в совместных тренировках с известными и титулованными российскими спортсменами.