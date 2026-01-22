Чемпионка России Мария Егорова научит челябинцев играть в пляжный волейбол

Титулованная спортсменка проведет мастер-класс для всех желающих

Одна из сильнейших в России спортсменок в пляжном волейболе Мария Егорова проведет мастер-класс в Челябинске. Чемпионка мира и Европы среди юниоров поделится секретами мастерства для игроков разного уровня подготовки как в теоретических занятиях, так и практической отработке волейбольных приемов, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

Жители Челябинска получат редкую возможность поднять свой уровень игры в пляжный волейбол под руководством одной из самых титулованных российских спортсменок. Чемпионка России — 2024, победительница первенств мира и Европы Мария Егорова проведет 8 февраля в СК «Арена» мастер-класс для всех желающих.

Это не показательное выступление, а полноценная практическая тренировка, рассчитанная на игроков, которые уже знакомы с основами и хотят выйти на новый уровень. Программа мастер-класса разделена на три части, каждая из которых направлена на развитие ключевых навыков:

Теория: детальный разбор взаимодействия в паре «блокирующий — защитник».

Практика: отработка технических элементов и тактических схем на площадке.

Игра: участники получат шанс сыграть в одной паре с чемпионкой, а Мария даст персональные комментарии по ходу игры.

«Цель — дать игрокам реальные инструменты для роста. Мы разберем частые тактические ошибки и покажем, как эффективно взаимодействовать с партнером, чтобы игра становилась осмысленнее и результативнее», — отметила спортсменка.

Количество мест для участия в практической и игровой частях ограничено. Регистрация обязательна. Отметим, что Мария Егорова — звезда российского пляжного волейбола, в чьей коллекции победы на чемпионатах Европы среди молодежи (U18, U20, U22), золото юношеских Олимпийских игр, титул чемпионки мира (U19) и звание чемпионки России — 2021.