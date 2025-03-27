Чемпионка России Анастасия Илькаева выиграла гонку дронов в Челябинске

Она подтвердила свой класс на соревнованиях, прошедших на базе ЮУрГУ

В Челябинске подвели итоги региональных соревнований по гонке дронов. В них участникам необходимо было проявить свои навыки в пилотировании летательных аппаратов на высокой скорости. Лучше других с испытанием справилась чемпионка России — 2024 Анастасия Илькаева из Челябинска, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Победительница соревнований продемонстрировала уверенное управление дроном и безупречное владение эмоциями, покорив зрителей своим мастерством. Серебряным призером стал Дамир Гайсин, а замкнул тройку призеров Сергей Охотин.

Вице-президент федерации Алексей Волков рассказал о формате соревнований: ежемесячные гонки в разных локациях, по результатам которых лучшие пилоты попадают в финал. Он подчеркнул рост уровня как организаторов, так и самих пилотов. Организаторы отметили высокий уровень мероприятия, поблагодарив участников, партнеров, зрителей и ЮУрГУ за поддержку и помощь в организации.

«Приятно, когда удается провести мероприятие на высоком уровне. Это возможно благодаря работе нашей команды, поддержке партнеров. И конечно же, самый важный фактор, без которого не пройдет ни одна гонка, — наши пилоты! От мероприятия к мероприятию растем не только мы в плане организации, но и наши пилоты», — отметил вице-президент Федерации гонок дронов Челябинской области Владимир Горобец.

Соревнования по гонкам дронов в Челябинске стали ярким примером синтеза спорта и высоких технологий, собрав множество зрителей и участников. Следующие соревнования запланированы через месяц.