Чемпионка мира по боксу Александра Кулешова провела зарядку для южноуральцев

Компанию ей составила мастер спорта по дзюдо Анастасия Касьянова

Энергичную зарядку южноуральские спортсменки провели на площадке Фестиваля песочных скульптур у Исторического музея, поддержав проект медиахолдинга «Первый областной» — «Зарядка с чемпионом».

«Бокс полезен не только для профессионалов и любителей, но и для простых людей, кто заботится о своем здоровье и физической форме. Занятия помогают развить плечевой пояс, мышцы спины и ног»,— отметила Александра Кулешова.

Уже завтра, 20 июля, Александра Кулешова вместе с женской сборной командой по боксу Челябинской области отправится в Златоуст, где будет готовиться к домашнему чемпионату России. Двухнедельный сбор организован Федерацией бокса Челябинской области.

«Основная цель — повышение функциональных, тактических и физических возможностей спортсменок. В Златоусте на базе СК „Металлург“ созданы все условия для плодотворной работы — тренажерный и спортивный залы, плавательный бассейн и банный комплекс», — рассказал старший тренер женской сборной Челябинской области по боксу Виталий Хоминец.

Тренировочный сбор в Златоусте продлится до 2 августа и станет первым этапом подготовки спортсменок к чемпионату России. Затем после короткого перерыва пройдет основной этап уже в Челябинске — на базе нового спорткомплекса «Динамо».

Добавим, чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске с 22 по 28 августа во дворце спорта «Юность». Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 300 спортсменок со всех регионов России. Победительниц выявят в 12 весовых категориях.