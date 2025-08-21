Чемпионка мира Лала Крамаренко даст мастер‑класс челябинским гимнастам

Компанию ей составит призер Олимпийских игр Иван Стретович

В Челябинске в ближайшую субботу, 23 августа, проведут благотворительный фестиваль «Гимнастика добра». Гостями мероприятия станут титулованные спортсмены. Среди них призер Олимпийских игр Иван Стретович и чемпионка мира по художественной гимнастике Лала Крамаренко. Они дадут мастер-класс юным челябинским спортсменам, сообщает региональная Федерация спортивной гимнастики.

В рамках фестиваля организуют спортивные эстафеты и конкурсы, а также будет возможность выполнить гимнастические элементы вместе с чемпионами. Гости смогут насладиться показательными выступлениями профессионалов из Уральского федерального округа и талантливых воспитанников гимнастических школ.

Все средства, собранные во время фестиваля, будут направлены в Челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Автор: Арина Чарушникова