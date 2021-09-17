Чемпионка мира из Челябинска выступит в турнире «Арнольд Классик» по бодибилдингу

Соревнования сильнейших атлетов континента пройдут в испанской Севилье

Сегодня, 17 сентября, в испанской Севилье стартует один из самых престижных континентальных турниров по бодибилдингу и фитнесу «Арноль Классик-Европа». В состязаниях примет участие сильнейшая южноуральская спортсменка, чемпионка мира Татьяна Мандолина, сообщает региональная Федерация бодибилдинга и фитнеса.

Южноуральская спортсменка уже имеет большой международный соревновательный опыт, является сильнейшей российской бодибилдершой в своей категории. Ранее Татьяна Мандолина становилась чемпионкой Европы и мира. Выступала она и на «Арнольд Классик-Европа» в 2019 году, на котором завоевала серебряную медаль.

«Турниры серии „Арнольд Классик“ по праву считаются самыми престижными в мире бодибилдинга. Не случайно их называют неофициальным первенством планеты. Татьяна долго и упорно готовилась к этим стартам, набрала необходимую форму. Но конкуренция в ее виде очень большая. Будем надеяться, что у нее получится показать хороший результат, а судьи высоко оценят ее выступление. В копилке Татьяны не хватает всего трех золотых медалей — турнира „Арнольд Классик“, абсолютной чемпионки Европы и мира. Уверен, что как минимум две из них она в этом году выиграет», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» президент региональной Федерации бодибилдинга и фитнеса Иван Литвак.

Сборную России на этих соревнованиях представят 140 спортсменов. Турнир «Арнольд Классик» является вторым по значимости после турнира «Мистер Олимпия» профессиональным соревнованием, проводимым федерацией IFBB. Его организовал в 1988 году Арнольд Шварценеггер со своим партнером и наставником по бизнесу, продюссером многих спортивных соревнований Джимом Лоримером.

Помимо главного турнира «Арнольд Классик», проходящего в США, существуют разные подводящие состязания на разных континентах, в том числе и Европе. Татьяна Мандолина выступит на одном из них.