Чемпионка мира Евгения Старцева провела мастер-класс для юных волейболисток Челябинска

Одна из наших самых титулованных спортсменок на несколько дней вернулась в родной город

Воспитанница челябинской школы волейбола чемпионка мира Евгения Старцева посетила родной город для того, чтобы принять участие в закладке первого камня в строительство «РМК-Арены» и дать мастер-класс для юных спортсменок школы «Юность-Метар».

«Я всегда испытываю положительные эмоции, когда возвращаюсь домой. Приятно было видеть, что значительно изменился спортзал, в котором я тренировалась. Сделали хороший ремонт, стало комфортно заниматься. Рада, что у девочек появилась возможность играть в таком хорошем зале, с хорошими освещением и покрытием», — сказала Евгения Старцева пресс-службе ВК «Динамо-Метар».

Спортсменку также восхитило то, какой уникальный и современный спортивный комплекс получит Челябинск через два года. Евгения Старцева побывала на мероприятии по закладке первого камня в строительство «РМК-Арены». Она отметила, что в стране повидала немало хороших спорткомплексов, но в большинстве своем они узкой специализации. В них проводятся состязания по каким-то определенным видам спорта. И не могла вспомнить, какой из спорткомплексов в стране способен принять у себя матчи чемпионатов страны по нескольким командным видам спорта.

Волейболистка сборной России также дала мастер-класс для воспитанниц СШОР «Юность-Метар» и посетила матч с участием молодежной команды «Динамо-Метар» в рамках Кубка молодежной лиги.

«Заниматься с детками — это новые эмоции, я очень люблю детей, заряжаешься от них хорошим настроением и позитивом», — добавила спортсменка.

Напомним, Евгения Старцева является одной из самых титулованных и известных воспитанниц челябинской школы волейбола. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы на протяжении многих лет входит в состав сборной России.