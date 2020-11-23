В Миассе отменили чемпионат России по сноуборду

Причиной стал коронавирус.

С 22 по 26 декабря в ГЛЦ «Солнечная долина» в Миассе должен был пройти чемпионат России по сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и параллельный слалом-гигант. Только сегодня, 23 ноября, Федерация сноуборда России отменила грядущие соревнования.

Причиной отмены турнира стала резко ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка во всех регионах страны.

«Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить. Сейчас наш приоритет — это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, и мы должны обеспечить их максимальную безопасность», — заявил президент ФСР Денис Тихомиров.

К слову, в это же время, с 23 по 26 декабря, в городе Таштагол (Кемеровская область) был запланирован турнир в дисциплине сноуборд-кросс. Его также полностью отменили.