Согласно рейтингу на сайте World Athletics, в топ-10 турниров летнего сезона 2023 года вошел чемпионат России по легкой атлетике, который прошел с 3 по 6 августа в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной. Турнир получил оценку 163 755 и занял девятую строчку в рейтинге, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
На рейтинг эффективности соревнований влияет уровень результатов, показанных на данном соревновании, и уровень «звездности» участников. На турнире в Челябинске лидерами среди дисциплин стали «прыжок с шестом, мужчины» — 5882 очка, «бег с барьерами 100 метров, женщины» — 5793, «ходьба 10 000 метров, мужчины» — 5783 очка.
Также рейтинг дает представление о том, каков вклад каждой дисциплины в общий рейтинг результативности. Самый лучший результат у челябинца Тимура Моргунова и Александра Соловьева из Москвы, а третье место занял Данил Лысенко.
Напомним, что более 20 тысяч человек посетили чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. На соревнованиях выступили около 800 атлетов из 69 российских регионов и Белоруссии. Челябинским спортсменам удалось завоевать две золотые медали на домашнем турнире.
Кроме того, в прошлом году три российских турнира вошли в топ-30 лучших соревнований в мире по рейтингу World Athletics: чемпионат России, Всероссийская спартакиада и командный чемпионат России. Спартакиада сильнейших в Челябинске расположилась на 16-м месте.
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