Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске состоится в любом случае

На соревнованиях будут приняты строжайшие санитарные меры.

Очень много домыслов ходило о том, что предстоящий чемпионат России по фигурному катанию, который должен состояться с 24 по 27 декабря в Челябинске, могут отменить. Эти слухи накануне пресёк генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган и руководители оргкомитета соревнований во время своего официального визита в южноуральскую столицу, который состоялся накануне днём.

Александр Коган также попросил организаторов турнира в Челябинске уделить особое внимание безопасности участников соревнований в связи с пандемией коронавируса.

«Я не сомневаюсь, что в плане организации в Челябинске пройдет всё на соответствующем уровне. Однако сейчас очень важно провести турнир с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, что накладывает на всех нас дополнительные трудности в организации соревнований», — поделился Александр Коган.

То есть во время чемпионата России будут строжайше соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Помимо этого все спортсмены, судьи, обслуживающий персонал соревнований, а также представители СМИ, пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Праздник должен быть, любители спорта соскучились по соревнованиям. И спортсмены с нетерпением ждут возможности показать всё своё мастерство. Челябинск провёл несколько крупнейших турниров на высочайшем уровне. У нас было много откликов и от зарубежных делегаций, и от наших. Все всегда говорят, что организация соревнований в Челябинске — на потрясающем уровне. Все с удовольствием сюда приедут», — добавил гендиректор Федерации фигурного катания.

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал, что организаторы соревнований постараются создать праздничное настроение для всех участников соревнований, а также зрителей.

«Церемония открытия будет проведена таким образом, чтобы соблюдались санитарные нормы и социальная дистанция между артистами. Формат проведения церемонии открытия сейчас обсуждается, возможно, будут использованы мультимедийные формы», — заявил Вадим Евдокимов.

К слову, зрителей на арене «Трактор» будет присутствовать всего 35% от её вместимости — то есть около 2 300 человек. Первая партия билетов была раскуплена за два дня. В ближайшее время билеты вновь появятся в городских зрелищных кассах.

Напомним, что на чемпионате России выступят 90 сильнейших фигуристов страны. Спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.