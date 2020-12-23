Чемпионат России по фигурному катанию принял исключительное значение из-за текущей эпидситуации

На турнире созданы беспрецедентные меры безопасности

Из-за текущей эпидемиологической ситуации чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске принимает исключительное значение. Об этом в среду, 23 декабря, на пресс-конференции, посвященной старту соревнования, рассказал президент федерации фигурного катания России Александр Горшков. Представитель ФФКР отметил, что зрители турнира смогут увидеть на льду арены «Трактор» большинство лучших спортсменов, несмотря на то что часть из них пропустит чемпионат.



«За последние четыре года в Челябинске было проведено четыре крупнейших соревнования по фигурному катанию. В 2016 году здесь прошли первенство и чемпионат России, в 2019 году — этап международного юниорского Гран-при. Все эти старты прошли на высочайшем организационном уровне. Сейчас мы в предвкушении нового чемпионата России. И я не сомневаюсь, что и он пройдет на самом высоком уровне и станет прекрасным подарком любителям фигурного катания»,— отметил Александр Горшков.

Представители ФФКР уже отметили организационный уровень турнира. По словам генерального директора федерации Александра Когана, челябинская сторона умеет удивлять профессиональным подходом и вниманием к мелочам.

«Учитываются все детали и мелочи, которые могут показаться незначительными, но они создают общее приятное впечатление и ощущение спортивного праздника вокруг. Уверен, что спортсмены и тренеры, прибывшие сюда, уже отметили радушие и теплый прием южноуральцев»,— добавил Александр Коган.

Руководитель оргкомитета чемпионата России Вадим Евдокимов поблагодарил ФФКР за оказанное доверие. Замгубернатора подчеркнул — организаторы постарались создать в Челябинске атмосферу праздника, а также приняли беспрецедентные меры в обеспечении эпидбезопасности атлетов.

«Это касается не только арены „Трактор“, на которой и пройдут соревнования, но и тренировочного катка во Дворце спорта „Юность“, и мест проживания спортсменов. Все гости чемпионата, спортсмены, тренеры, судьи, работники Оргкомитета и представители СМИ для участия или работы в мероприятии предоставили справки с отрицательными тестами на COVID-19»,— заявил Вадим Евдокимов.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию стартует в Челябинске 24 декабря и продлится по 27 декабря. В нем выступят 90 сильнейших фигуристов страны, которые разыграют четыре комплекта наград.