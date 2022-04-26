Чемпионат России даст мощнейший импульс развитию баскетбола в Челябинске

В турнире примут участие 10 мужских и 6 женских команд страны

Предстоящий чемпионат России по баскетболу 3×3 в Челябинске может стать одним из лучших в истории проведения подобных турниров. К такому мнению пришли организаторы сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции накануне старта соревнований. Они уверяют, что чемпионат страны даст мощный импульс в развитии не только южноуральскому, но и российскому баскетболу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Баскетбол 3×3 уже сформировавшийся самостоятельный вид спорта, а не «младший брат» классического баскетбола. Это первая мысль, которую попытались донести до южноуральских журналистов гости из Москвы — руководитель Департамента баскетбола 3×3 Российской федерации баскетбола (РФБ) Игорь Козлов, а также руководитель PR-службы организации Анна Резницкая.

«Организация нашего национального чемпионата была признана Международной федерацией баскетбола (ФИБА) одной из лучших. Подобные турниры мы проводим с 2017 года, стараемся расширять их географию. Ранее они проходили в Ижевске, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Перми и Хабаровске. Могли претендовать на проведение чемпионата России по баскетболу 3×3 и другие города, но после заявки Челябинска альтернативы у нас, по сути, не было — уж слишком большую заинтересованность проявили губернатор и правительство региона», — отметил Игорь Козлов.

Чемпионат России по баскетболу 3×3 в Челябинске пройдет с 29 апреля по 3 мая во Дворце спорта «Юность». После проведения здесь же Кубка России по бодибилдингу организаторам предстоит в сжатые сроки подготовить площадку — постелить специальное покрытие для игры, оборудовать баскетбольные щиты, забрендировать сцену, трибуны и т. д. Все это делается для того, чтобы организация турнира стала эталоном в проведении соревнований по набирающему популярность виду спорта.

В Челябинске выступят 10 мужских и 6 женских сильнейших команд страны. Они добились этого права в ходе сложной системы отборочных турниров, некоторые из них получили так называемые wild card — специальные приглашения от организаторов. Среди них, к слову, и златоустовский клуб «Уралец» во главе с капитаном команды Святославом Накоряковым. Он сам в прошлом профессиональный баскетболист, а сейчас занимает должность гендиректора ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка».

«Да, у нас не так часто получается тренироваться своим боевым составом, но есть огромное желание показать свой высокий уровень и дать бой соперникам. В ближайшие дни будем упорно тренироваться, определять тех ребят, кто больше других достоин быть в команде», — отметил Святослав Накоряков.

Руководитель департамента баскетбола 3×3 РФБ Игорь Козлов заметил, что баскетболом 3×3 в большинстве своем занимаются в свободное от основное работы время, а игроки приходят в этот вид спорта из классического баскетбола.

Тем не менее, на ЧР-2022 в Челябинске как минимум в восьми мужских командах представлены профессионалы. Среди них можно выделить серебряных призеров Олимпийских игр-2020 Александра Зуева и Станислава Шарова. Что касается их партнера по команде, воспитанника челябинской школы баскетбола Кирилла Писклова, то он вынужден пропустить турнир — впереди у его команды «Уралмаш» решающие игры плей-офф чемпионата баскетбольной Суперлиги-1.

«В последние два года мы наблюдаем всплеск интереса к баскетболу в регионе. Мы стараемся проводить множество мероприятий, в которых могут принять участие все желающие. Не сомневаюсь, что предстоящий чемпионат даст нам возможность придать дополнительный импульс и толчок в развитии не только южноуральского, но и российского баскетбола», — добавил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Напомним, что турнир состоится с 29 апреля по 3 мая во дворце спорта «Юность». Финал пройдет по «токийской» системе: на первой стадии каждый участник сыграет с каждым. Игры мужской сетки будут идти все пять дней финала, женской — последние три дня. Билеты на событие уже в продаже, их стоимость варьируется от 100 до 600 рублей. Приобрести билеты можно в разделе «Спорт» сайта chel. kassy. ru и в точках продаж «Городские зрелищные кассы».