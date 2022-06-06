Чемпионат России — 2023 по легкой атлетике может пройти в Челябинске

Губернатор поддержал инициативу ВФЛА провести соревнования в южноуральской столице

Сегодня, 6 июня, глава региона Алексей Текслер провел совещание с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики, на котором стороны выразили заинтересованность в проведении чемпионата России по легкой атлетике — 2023 в Челябинске. Кроме того, в августе этого года южноуральская столица примет еще одни статусные соревнования — первую Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта.

Наличие современного специализированного спорткомплекса позволяет Челябинску принимать любые всероссийские и международные соревнования по легкой атлетике. Стадион имени Елены Елесиной располагает для этого всем необходимым. Именно этот фактор стал ключевым в том, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики выступила с инициативой провести турнир в Челябинске. Губернатор ее поддержал.

Кроме того, принято решение о проведении на Южном Урале в этом году соревнований по легкой атлетике в рамках Первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

«Челябинская область — одна из тех областей, где ежегодно появляются сильнейшие спортсмены, которые вливаются в ряды сборной страны. Здесь одна из ведущих судейских бригад, на высоком уровне проходят и межрегиональные, и всероссийские соревнования. Поэтому не случайно, что первая спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта пройдет именно в Челябинске. Также большие планы на следующий год по проведению чемпионата страны у вас в регионе», — рассказала вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

На встрече с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики стороны обсудили развитие этого вида спорта в регионе.

«У нас легкая атлетика — очень популярный вид спорта. Более 40 тысяч южноуральцев регулярно им занимаются. Мы активно развиваем легкоатлетическую инфраструктуру в регионе. Помимо действующей инфраструктуры, развиваем плоскостные объекты. На днях откроем в Долгодеревенском большой спортивный комплекс. Там же будем строить физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил Алексей Текслер.

Добавим, что в нынешнем легкоатлетическом сезоне Челябинск примет еще один крупный всероссийский старт — с 22 по 24 июля на стадионе Елесиной пройдет финал VI Спартакиады России среди юношей и девушек (до 18 лет).

Напомним, в последний раз Челябинск принимал чемпионат страны по легкой атлетике в сентябре 2020 года. Представители ВФЛА высоко оценили организацию соревнований на стадионе им. Елены Елесиной.